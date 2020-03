Vorfall in Frechen : Stein trifft Auto und verfehlt Fahrer nur knapp

Vorfall in Frechen

In Frechen warfen Unbekannte einen Stein auf ein fahrendes Auto. (Symbolfoto). Foto: DPA

Köln In Frechen haben Unbekannte einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. Der Stein verfehlte den Fahrer nur knapp. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen versuchtem Mord.

Auf der Landstraße 496 in Frechen warfen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Stein auf ein fahrendes Auto. Der Stein verfehlte den Fahrer des Wagens nur knapp. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen versuchtem Mord.

Laut Polizei fuhr der 43-jährige Mann aus Bergheim gegen 3.30 Uhr auf der L496 in Richtung Kerpen. Auf Höhe der Fußgängerbrücke durchschlug ein Stein die Windschutzscheibe seines Wagens, einem grünen Honda CR-V. Die mutmaßlichen Täter flohen in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.