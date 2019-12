Bombe in Köln-Porz : Stadt sperrt Straßen - Änderungen im Bahnverkehr

Bombe in Köln-Porz

In Köln wird ein Krankenhaus evakuiert, nachdem eine Weltkriegsbombe gefunden wurde. (Symbolfoto). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln In Köln-Porz wird am Mittwoch eine Bombe entschärft. Dafür müssen auch alle Patienten eines Krankenhauses verlegt werden. Seit dem Morgen sind erste Straßen gesperrt, auch im Bahnverkehr kommt es zu Veränderungen.

Nach dem Fund einer Bombe in Köln-Porz hat die Stadt am Mittwochmorgen begonnen, Straßen zu sperren. „Es wird alles daran gesetzt, den Verkehr trotz der erforderlichen Sperrungen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“, teilt die Stadt mit. Autofahrer sollten den Bereich rund um den Evakuierungsradius weiträumig umfahren, die etwa 3200 Anwohner fordert die Stadt auf, den Bereich zu verlassen.