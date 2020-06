Festnahme in Rösrath : Beschuldigter im Fall Solingen schweigt zu Missbrauchsvorwürfen

Rösrath/Solingen Der 38-jährige Mann aus Solingen, der wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch seiner eigenen Tochter festgenommen wurde, hat sich laut Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Es werden Zusammenhänge zu anderen Fällen geprüft.

Der 38-Jährige war auf dem Gelände eines Vereins in Rösrath-Kleineichen, am Randes des Königsforstes, festgenommen worden. Der Verein bezeichnet sich auch als „Familiensportgemeinschaft“ und zählt nach eigenen Angaben rund 600 Mitglieder. Auf das 65.000 Quadratmeter große, von einer Mauer umgebene Gelände dürfen nur Mitglieder, die dort das insbesondere an Familien gerichtete Sport- und Freizeitangebot nutzen. Dazu zählt auch Freikörperkultur (FKK). Die Homepage des Vereins wurde nach der Festnahme des Solingers abgeschaltet, auch per Telefon ist niemand zu erreichen.