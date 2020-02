Stadtbahn in Köln gestoppt : 16-Jähriger zückt täuschend echte Waffe am Neumarkt

Symbolfoto. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Köln Ein Jugendlicher hat am Dienstagabend eine schwarze Pistole an der Haltestelle Neumarkt in Köln gezückt. Die Bahn, in die der 16-Jährige mit seinen Begleitern stieg, wurde daraufhin gestoppt.

Ein Leitstellen-Beamter hat am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr in einer Videoüberwachung beobachtet, wie ein Jugendlicher eine schwarze Pistole am Neumarkt zückte. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Anschließend steckte der 16-Jährige die Waffe wieder ein. Er stieg mit seinen drei etwa gleichaltrigen Begleitern in die Linie 1 in Richtung Bensberg.

Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass es sich bei der Pistole um eine scharfe Schusswaffe handelt, stoppten die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) die Bahn an der Haltestelle „Deutzer Freiheit“ auf Veranlassung der Polizei. Die Beamten nahmen die vier Jugendlichen mit auf die Wache und übergaben sie am späten Abend an ihre Erziehungsberechtigten.