Leverkusen : Männer erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung in Shisha-Bar

Leverkusen Drei junge Männer sind am Freitagabend nach dem Besuch einer Shisha-Bar in Leverkusen-Wiesdorf mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Shisha-Bar, die offenbar ohne Lizenz betrieben worden war, wurde von der Polizei geschlossen

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, waren am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr Rettungskräfte zu der Shisha-Bar an der Breidenbachstraße in Leverkusen-Wiesdorf gerufen worden, weil es drei Männern im Alter von 17, 22 und 23 Jahren schlecht ging. Die Betroffenen wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht, die Retter verständigten Feuerwehr und Polizei.