Später Start wegen Corona-Pandemie : Seilbahn in Köln nimmt unter Auflagen wieder Fahrt auf

Seilbahn in Köln nimmt unter Auflagen wieder Fahrt auf

In Köln sind Fahrten mit der Seilbahn wieder möglich. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Mit der Seilbahn können Besucher Köln aus luftiger Höhe genießen. Doch wegen der Corona-Pandemie waren Fahrten bislang nicht möglich. Nun macht die Bahn unter Auflagen wieder auf. Auch andere Attraktionen locken wieder Besucher an.

Wer Köln gerne von oben sieht, hat mit der Kölner Seilbahn die Möglichkeit dazu. Die 935 Meter lange Fahrt bietet als Panorama neben dem Rhein auch die Kölner Altstadt samt Dom. Bedingt durch die Corona-Pandemie blieb die Seilbahn in diesem Jahr zunächst geschlossen. Nun startet die Saison am heutigen Freitag verspätet, wenngleich auch unter strengen Auflagen.

Diese gilt es, bereits vor der Fahrt zu beachten. Besucher sollen vor den Stationen mindestens 1,50 Meter Abstand voneinander halten, wenn sich dort Warteschlangen bilden. Wer die Station betritt, muss eine Atemschutzmaske aufsetzen. Diese darf nach Angaben der Stadt Köln auch während der gesamten Fahrt in der Gondel nicht abgesetzt werden. Nur zwei Personen dürfen gleichzeitig mit einer Gondel fahren. Diese Regel gilt auch für Familien, die sich für eine Fahrt entsprechend aufteilen müssen.

Die Kölner Verkehrsbetriebe weisen darauf hin, dass die Gondeln regelmäßig desinfiziert werden. Zudem verfügen sie über Fenster und Lüftungsklappen, wodurch die Kabinen laut Stadt gut gelüftet werden können. In Köln hat es bislang rund 2400 Corona-Fälle gegeben. Zurzeit zählt die Stadt 150 akut Erkrankte. 96 Menschen starben an den Folgen einer Viruserkrankung. Zum Vergleich: In Bonn gab es bislang rund 690 Fälle und sechs Todesfälle.