GA-Podcast "So geht Rheinisch" : Schwadlappe, Drömeldier und Aapefott - Schöner schimpfen auf Rheinisch

GA-Podcast "So geht Rheinisch"

Podcast "So geht Rheinisch".

Rheinland Mit Folge 22 wird der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache „So geht Rheinisch“ fortgesetzt. Jörg Manhold übernimmt für Peter Honnen - und zeigt, wie schön man auf Rheinisch schimpfen kann.

Ädäppelsnas! Flaatschmuul! Kniesbüggel! Tütenüggel! Schimpfen kann so schön sein - vor allem im Rheinland. Jörg Manhold, Leiter des Regional-Ressorts beim Bonner General-Anzeiger, übernimmt in Folge 22 des GA-Podcasts "So geht Rheinisch" für LVR-Sprachforscher Peter Honnen. Er widmet sich den rheinischen Redensarten - ein bisschen weniger wissenschaftlich und ein bisschen mehr journalistisch, aber hoffentlich nicht weniger Interessant.