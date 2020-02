„Skullbreaker-Challenge“ : Schulministerium und Mediziner warnen vor gefährlicher Mutprobe

Düsseldorf Im Netz kursiert die „Skullbreaker-Challenge“. Das Schulministerium warnt davor, auch Mediziner halten sie für gefährlich. Das Videoportal TikTok reagiert.

Immer wieder kursieren sogenannte Challenges (Wettbewerbe) im Internet, nicht immer geht es nur um lustige Videos, teilweise stellt die Teilnahme eine Gefahr dar. So auch jetzt wieder: Bei der „Skullbreaker-Challenge“ (Schädelbrecher-Wettbewerb) stehen drei Personen nebeneinander. Zuerst springen die linke und die rechte Person hoch. Dann animieren sie die Person in der Mitte, es ihnen gleich zu tun. Sobald dann die mittlere Person hochspringt, treten ihr die Außenstehenden gegen die Wade. Dadurch verliert die mittlere Person das Gleichgewicht, die Beine werden nach vorne gerissen. Bei der Landung schlägt die Person ungebremst mit dem Gesäß, dem Rücken oder im schlimmsten Fall mit dem Kopf auf den Boden auf.

Auch in NRW ist dieser gefährliche Streich ein Thema, vor allem an den Schulen. „Soziale Netzwerke bringen immer wieder sogenannte Challenges hervor, die meisten sind harmlos. Die Skullbreaker-Challenge ist jedoch nicht harmlos, sondern gefährlich“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf Anfrage. „Eltern, Lehrer, Schulleitungen, aber vor allem die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, solchem gefährlichen Unsinn entschieden entgegenzutreten.“ Eine Verbreitung müsse sowohl an Schulen als auch im Internet gestoppt werden.