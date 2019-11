Bericht der SZ : Tatverdächtiger nach Säureanschlag auf Innogy-Manager kommt frei

München Nach dem Säureanschlag auf den Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther kommt der im Oktober in Köln festgenommene Tatverdächtige wieder frei. Laut Gericht könne ihm kein dringender Tatverdacht nachgewiesen werden.

Der Beschuldigte werde nun aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Innogy-Finanzvorstand Günther war am 4. März 2018 in einer Parkanlage in Haan nahe Düsseldorf von zwei Männern angegriffen und mit Säure überschüttet worden. Der heute 52-Jährige wurde schwer verletzt. Im Oktober hatte die Polizei schließlich den Verdächtigen L. festgenommen, der für ein Ringerturnier in Köln aus Serbien angereist war.