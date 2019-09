In S-Bahnlinie 12 : Dieb will bewusstlosem Mann in Köln Handy stehlen

Foto: DPA Ein Dieb hat einer bewusstlosen Person in der S-Bahnlinie 12 in Köln-Ehrenfeld am Sonntagabend das Handy aus der Tasche gezogen.

Köln-Ehrenfeld Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntag in Köln-Ehrenfeld einem bewusstlosen Reisenden in der S-Bahnlinie 12 das Handy stehlen wollen. Der Lokführer hatte den Mann bei der Tat beobachtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Ein Dieb hat einer bewusstlosen Person in der S-Bahnlinie 12 in Köln-Ehrenfeld am Sonntagabend das Handy aus der Tasche gezogen. Ein Lokführer hatte den ohnmächtigen 29-Jährigen entdeckt und den Notruf gewählt. Am Bahnsteig im Bahnhof Ehrenfeld leisteten Rettungskräfte Erste Hilfe.

Laut Polizei fiel dem aufmerksamen Lokführer dabei auf, dass ein Unbekannter die Situation den bewusstlosen Mannes ausnutzte und ihm das Handy aus der Tasche nahm. Als er dem Dieb zurief, dass er das Handy zurücklegen solle, ließ der Unbekannte seine Beute überrascht fallen.