Mietvertrag vorzeitig gekündigt : Club „Roxy“ in Köln schließt wegen der Corona-Krise

Club „Roxy“ in Köln schließt wegen der Corona-Krise

Köln Keine Partys mehr im „Roxy“: Der Kölner Kultclub an der Aachener Straße hat seine vorzeitige Schließung verkündet. Die Betreiber bleiben aber optimistisch.

Nach zehn Jahren Nachtleben an der Aachener Straße schließt der Kölner Club „Roxy “ vorzeitig wegen der Coronakrise. „Da wir nicht davon ausgehen, dass dieses Jahr wieder ein Club ‚normal’ geöffnet wird, hätte ein Festhalten am Mietvertrag keinen Sinn gemacht“, teilten die Betreiber auf der Homepage des Clubs und auf Facebook mit. Demnach wäre der 10-Jahresvertrag eigentlich erst Ende diesen Jahres ausgelaufen.

Das Roxy-Team habe sich mit dem Vermieter nun einigen können und das Mietverhältnis ab sofort beendet. In der Mitteilung zeigten sich die Mitarbeiter aber optimistisch: „Wir werden in welcher Form auch immer wieder am Start sein, wenn dieser Spuk zu Ende ist. Sogar die berühmte Leuchtreklame wird eingelagert.“