Polizei durchsucht Wohnungen : Razzia gegen internationale Diebesbande in Köln

Köln Derzeit durchsuchen Kriminalermittler in Köln und Sercaia Wohnungen von Mitgliedern einer mutmaßlich international agierenden Diebes- und Hehlerbande. Sie stehen im Verdacht, E-Bikes in Köln gestohlen und in Einzelteilen nach Rumänien geschafft zu haben.

Deutsche und rumänische Kriminalermittler durchsuchen seit Montagmorgen 6 Uhr in Köln und Sercaia Wohnungen von Mitgliedern im Alter von 17 bis 59 Jahren einer international agierenden mutmaßlichen Diebes- und Hehlerbande. Die 13 überwiegend verwandten Beschuldigten stehen im Verdacht, in wechselnder Tatbeteiligung 55 hochwertige E-Bikes in Köln gestohlen und in Einzelteilen nach Rumänien geschafft zu haben.

Die Fahrradrahmen, die mit Individualmerkmalen versehen sind, wurden überwiegend in große Taschen verpackt und zumeist an rumänische Transportunternehmen übergeben. In Sercaia sollen die Bandenmitglieder die Räder wieder zusammengebaut und weiterverkauft haben.

Ins Visier der Ermittlungsgruppe war die Bande im Frühjahr geraten, nachdem Polizisten in Süddeutschland bei der Kontrolle eines Transportfahrers eine in Köln aufgegebene Plastiktasche mit sechs Fahrradrahmen sichergestellt hatten.