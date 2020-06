Anwohner eilt Opfer zur Hilfe : Räuber in Köln von eigener Schreckschusswaffe getroffen

Räuber in Köln von eigener Schreckschusswaffe getroffen

Köln Ein junger Mann hat in Köln versucht, zwei Frauen eine Musikbox zu rauben und ist dabei selbst schwer verletzt worden. Er hatte eine Schreckschusswaffe dabei. Nachdem ein Anwohner den Frauen zur Hilfe geeilt war, fiel ein Schuss.

Bei dem Versuch, mit einer Schreckschusswaffe zwei Frauen eine Musikbox zu rauben, ist ein junger Mann im Mediapark in Köln schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Anwohner, der den Frauen zur Hilfe gekommen war, wurde bei einer heftigen Rangelei mit dem 21-Jährigen leicht verletzt. Beide kamen laut Polizeimitteilung nach dem Vorfall in der Nacht auf Montag in ein Krankenhaus.