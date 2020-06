Unfallflucht in Köln : Radfahrer nach Zusammenstoß mit Rollstuhl gesucht

Unfallflucht in Köln

Die Polizei sucht derzeit nach einem Radfahrer, der an einem Unfall in Köln-Poll beteiligt war. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Köln Die Polizei Köln sucht nach einem Radfahrer, der am Freitag im Stadtteil Poll mit einem Rollstuhlfahrer zusammengestoßen und danach einfach weitergefahren sein soll. Der Rollstuhlfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung am Freitagabend gegen 18 Uhr auf dem Weideweg in Höhe des Campingplatzes kurz hinter der Rodenkirchener Brücke in Köln-Poll. Wie die Polizei berichtet, habe sich ein 36-jähriger Mann mit seinem elektrischem Rollstuhl zur Seite gedreht und sei dabei mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen.