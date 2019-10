Rathaus in Köln : Poliztei stuft Bombendrohung als nicht ernsthaft ein

Foto: dpa Die Polizei ermittelt aufgrund einer „Gefahrensituation“ am Kölner Rathaus.

Köln Die Polizei ist am Dienstagmorgen wegen einer möglichen Bombendrohung an das Kölner Rathaus ausgerückt. Am späten Vormittag gab die Polizei bekannt, dass sie die Drohung als nicht ernsthaft eingestuft hat.

Eine Bombendrohung gegen das Kölner Rathaus ist von der Polizei als nicht ernsthaft eingestuft worden. Gleichlautende Drohungen seien in der Vergangenheit auch bei einer Stadt in Süddeutschland eingegangen.

Polizeipräsident Uwe Jacob mahnte am Dienstag in diesem Zusammenhang einen verantwortungsvollen Umgang mit solchen Drohungen an. „Wir nehmen die Gefahr des rechten Terrors sehr ernst und gehen allen Hinweisen sehr gewissenhaft nach“, sagte Jacob.