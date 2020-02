Aggressive Jugendliche in Köln : Polizei räumt Zülpicher Platz nach erneuter Eskalation

Die Polizei musste erneut gegen Störer am Zülpicher Platz vorgehen. (Symbolfoto). Foto: dpa (Symbolbild)

Köln Am Samstagabend musste die Polizei am Zülpicher Platz in Köln wegen vermehrten Körperverletzungsdelikten eingreifen. 350 Jugendliche hatten sich dort versammelt, gefeiert und Alkohol getrunken bis die Stimmung gegen 17 Uhr kippte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

An der Kreuzung Hohenstaufenring/Ecke Jahnstraße am Zülpicher Platz ist es erneut zu einem Polizeieinsatz gegen aggressive Betrunkene gekommen.

Nachdem sich zunächst 350 Jugendliche, laut Polizeiangaben schätzungsweise im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, am Zülpicher Platz versammelt hatten, kam es immer wieder zu diversen Körperverletzungsdelikten.

Erst am Abend zuvor hatte die Polizei am Zülpicher Platz gegen eine Gruppe von rund 500 jugendlichen Störern vorgehen müssen, die teilweise Polizisten angegriffen hatten, der GA berichtete.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, sprach erneut Platzverweise aus und räumte die Fläche zwischen Jahnstraße und Taubengasse, wo sich die aggressive Gruppe inzwischen versammelt hatte. Während der Räumung durch die Polizei kam es erneut zu einer Schlägerei unter den Jugendlichen mit bis zu 30 Beteiligten.

Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden.

Die Polizisten hielten mehrere minderjährige Störer vor Ort fest, nahmen deren Personalien auf und übergaben sie später deren Eltern.