Hausbesetzer an der Dieselstraße : Polizei räumt besetztes Haus in Köln-Kalk

Köln Die Polizei Köln hat am Freitagnachmittag ein Haus im Stadtteil Kalk geräumt, das am Donnerstag von linken Demonstranten besetzt worden war. Nicht alle Hausbesetzer verließen das Gebäude freiwillig.

Die Polizei Köln hat am Freitagnachmittag das im Kölner Stadtteil Kalk besetzte Haus geräumt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, trafen die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr in dem Gebäude an der Dieselstraße auf 22 Personen. Die Beamten stellten die Personalien der Hausbesetzer fest. Diese hätten zur Einsatzzeit auf dem Boden gesessen. Während einige Hausbesetzer das Haus laut Polizei freiwillig verließen, wurden andere von den Einsatzkräften hinausgetragen.