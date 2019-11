Drei Fälle mutmaßlicher Brandstiftung : Polizei prüft Zusammenhang von Bränden in Köln

Köln In einem Umkreis von nur einem Kilometer hat es in der Nacht zu Dienstag in Köln drei Mal gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Vorfällen.

Nach drei Bränden in der Nacht zu Dienstag ermittelt die Polizei in Köln wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen gebe, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen.

Die Feuer brachen laut Polizei innerhalb von zwei Stunden in einem Umkreis von nur einem Kilometer aus. Zunächst brannte ein Wohnwagen im Kölner Stadtteil Weidenpesch, nur wenig später brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im selben Stadtteil ein Feuer aus. Am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Brand in einer Laube in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Niehl gemeldet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Schadenshöhe stand am Dienstagmorgen noch nicht fest.

