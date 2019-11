„Unklare Bedrohungslage“ : Polizei mit großem Aufgebot vor Kölner Haus

Köln Die Polizei ist aktuell im Kölner Stadtteil Nippes mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Person soll sich in einem Gebäude verschanzt haben, die Polizei spricht von einer „unklaren Bedrohungslage“.

Nach Hinweisen auf eine „unklare Bedrohungslage“ ist die Polizei zu einem Großeinsatz an einem Haus im Kölner Stadtteil Nippes ausgerückt. Die Straße vor dem Gebäude sei gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es gebe Hinweise, dass sich eine Person in dem Gebäude verschanzt habe - ob weitere Menschen in der Wohnung seien, müsse noch geklärt werden.