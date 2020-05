Angriff auf 84-Jährigen : Polizei Köln fahndet nach Gewalttat nach junger Frau

Köln Einer jungen Frau wird vorgeworfen, im Oktober 2019 in Köln einen 84-Jährigen zu Boden gerissen, geschlagen und getreten zu haben. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach der mutmaßlichen Täterin.

Die Polizei Köln fahndet aktuell mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einer etwa 20 bis 35 Jahre alten Frau. Die Unbekannte ist von schlanker Statur und hat lange schwarze Haare. Der Frau wird vorgeworfen, am 17. Oktober 2019 in der Kölner Innenstadt einen 84-jährigen Mann zu Boden gerissen und anschließend geschlagen sowie getreten zu haben.

Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Trankgasse. In Höhe eines Hotels soll die Gesuchte auf dem Gehweg mit einem E-Scooter an dem 84-Jährigen vorbeigefahren sein. Dabei soll sie ihn angerempelt haben. Der Geschädigte gab zu Protokoll, dass er daraufhin um mehr Rücksicht gebeten habe. Mehrere Zeugen gaben an, dass die Scooter-Fahrerin den Mann daraufhin sofort angegriffen hätte.