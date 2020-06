Festnahmen in Köln, Hessen und Frankreich : Polizei erlässt Haftbefehle und beschlagnahmt Immobilien von Großfamilie

Festnahmen in Köln, Hessen und Frankreich

Die Polizei hat insgesamt acht Personen in Köln, Hessen und Frankreich festgenommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Eine Großfamilie aus Köln soll ältere Menschen bei Wohnungseinbrüchen bestohlen und durch Betrug Sozialleistungen bezogen haben. Die Polizei hat am Mittwochmorgen acht Personen festgenommen, unter anderem auch in Hessen und Frankreich.

Die Polizei nahm am frühen Mittwochmorgen Mitglieder einer im rechtsrheinischen Köln ansässigen Großfamilie fest. Die aus dem früheren Jugoslawien stammenden Verdächtigen sollen in die Wohnungen von vor allem älteren Menschen eingebrochen sein und dabei Ersparnisse erbeutet haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, durch Betrug Sozialleistungen bezogen zu haben.

Dem Einsatz gingen mehrmonatige verdeckte Ermittlungen gegen insgesamt zwölf Männer, im Alter von 20 bis 53 Jahren, und 17 Frauen, im Alter von 19 bis 84 Jahren, voraus. Neben Köln gab es zudem Festnahmen im südosthessischen Rödermark und in Bondy nahe Paris.

Bei den Einsätzen wurden insgesamt acht Haftbefehle gegen sechs Frauen zwischen 20 und 53 Jahren und zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren vollstreckt. 19 Objekte wurden durchsucht und fünf Immobilien in Ostheim und Flittard im Wert von rund 2,4 Millionen Euro beschlagnahmt.

Laut der Polizei wurden bis 12.30 Uhr mehrere Luxusgüter wie Autos im Wert von rund 100.000 Euro, Uhren im Wert von rund 60.000 Euro und rund 40.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Durchsuchungen dauern noch an.

Güter möglicherweise durch illegale Gewinne finanziert

Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer erläutert das Vorgehen der Beschuldigten, wie es sich zum jetzigen Zeitpunkt darstellt: "Es besteht der Verdacht, dass sich die verwandtschaftlich verbundenen Beschuldigten zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Ein Teil der Gruppierung soll zu mehrtägigen Einbruchstouren durch ganz Deutschland gefahren sein. Von Hotels aus, in denen sie sich einquartierten, sollen sie für eine Vielzahl von Einbrüchen unter anderem die Senioren in Heimen und Wohnanlagen aufgesucht haben. Nach Zeugenaussagen klingelten sie bei den Opfern und lockten sie unter einem Vorwand aus ihren Wohnungen. Mittäter nutzten die Situation, um mit selbstgebautem Einbruchswerkzeug in die Privaträume einzudringen und Wertsachen wie Gold, Schmuck und Bargeld zu entwenden.