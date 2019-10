Nach Schießerei in Köln : Polizei durchsucht Wohnungen im Rockermilieu

Köln Bei Hausdurchsuchungen am Montagnachmittag in Köln, Weilerswist und Bergisch Gladbach ist ein 32-Jähriger festgenommen worden. Die Aktion der Polizei steht im Zusammenhang mit einer Schießerei rivalisierender Rockergruppen in Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Die Polizei hat am Montagnachmittag nach eigenen Angaben mehrere Objekte in Köln, Bergisch Gladbach und Weilerswist durchsucht. Die Hausdurchsuchungen stehen demnach im Zusammenhang mit einer derzeitigen Gerichtsverhandlung beim Landgericht Köln in Bezug auf Rockerkriminalität.