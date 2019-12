Massimiliano Grande aus Krefeld : So backt man Pizzen wie der beste Pizzabäcker Europas

Krefeld Der Krefelder Massimiliano Grande hat in Venedig den renommierten Wettbewerb „Pizze Stellate“ für Europas beste Pizza gewonnen. Hier seine Tipps für die perfekte Version des beliebten Rundgebäcks.

In der Branche hat dieser Preis die Bedeutung eines Michelin-Sterns: Massimiliano Grande, 42, gebürtiger Neapolitaner, heute Wahl-Krefelder und Mitarbeiter in der „Piazza Sorrento“ in Krefeld, hat den „Pizze Stellate“ in Venedig gewonnen und darf sich damit Weltmeister der Pizzabäcker nennen. Er hat sich gegen ein Feld von 480 Bewerbern aus der ganzen Welt durchgesetzt. Wer ihm zuhört, lernt viel über das, was heute als Pizza an jeder Ecke zu bekommen ist, besser: als eingedeutschte Variante eines Gerichts, das in seiner ursprünglichen Variante viel puristischer ist als die mit Käse und Salami überladenen Rundgebäcke, die hierzulande den Namen „Pizza“ tragen. „Auf eine Pizza“, sagt Massimiliano dann auch kategorisch, „kommt kein Gouda, und schon gar nicht Gouda mit Oregano. Das macht man in Italien nicht.“