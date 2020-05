Richard Schmidt war der „kreative Kopf“ : Mitgründer des Phantasialands mit 93 Jahren gestorben

Brühl Nachdem 2011 mit Gottlieb Löffelhardt bereits der Unternehmer der beiden Phantasialand-Gründer und Jugendfreunde verstorben war, folgt nun eine weitere traurige Nachricht: Richard Schmidt, der als kreativer Kopf des Brühler Freizeitparks galt, ist tot.

Dass das Projekt auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus in der Ville zu einer Erfolgsgeschichte werden würde, damit hatte am Tag der Eröffnung niemand gerechnet. Da hatte Brühls Bürgermeister Robert Ehl noch gesagt: "...und macht mir ja nicht zu schnell pleite". Das Gegenteil war der Fall. Bereits in der ersten Saison kamen 400.000 Besucher in den Park, 1974 überschritt die Gästezahl bereits die Millionengrenze.