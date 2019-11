Neue Themenwelt : Phantasialand gibt Details zu „Rookburgh“ bekannt

Brühl Das Phantasialand in Brühl hat Eindrücke und Einblicke in die neue Themenwelt „Rookburgh“ veröffentlicht. Die Themenwelt und die dazugehörige einzigartige Achterbahn befinden sich noch im Bau.

Bereits seit 2017 baut das Phantasialand an seiner neuen Themenwelt namens Rookburgh. Nun hat der Brühler Freizeitpark erstmals Eindrücke und Einblicke in das Großprojekt gegeben. Via Facebook hat das Unternehmen in einem Trailer nicht nur eine Animation der Themenwelt veröffentlicht, in einer fiktiven Zeitung, der „Rookburgh Gazette“, gibt es auch weitere Details zum neuen Hotel, der neuen Achterbahn sowie den Restaurants und zur Gestaltung der Themenwelt. Bislang hatten nur Besucher im Park einen ersten Blick auf die Werbung an der Absperrung erhaschen konnten, das Geheimnis, wie die Welt aussehen soll, blieb jedoch gut verborgen.