Leichenfund in Bergisch Gladbach : Passant findet toten 72-Jährigen hinter einem Pkw

Bergisch Gladbach Rettungskräfte und Polizei waren am frühen Donnerstagvormittag in Bergisch Gladbacher Stadtteil Hebborn mehrfach im Einsatz. Ein Passant hatte einen 72-Jährigen hinter seinem Auto leblos aufgefunden. Unmittelbar davor wurden sie wegen eines Einbruchs alarmiert.

Die Alarmierung der Polizei in Bergisch Gladbach ging am frühen Donnerstagvormittag kurz nach 9 Uhr ein. Laut den Angaben der Einsatzkräfte hatte ein noch unbekannter Mann ein älteres Ehepaar (73 und 76) in ihrem Haus in Hebborn überfallen. Der 76-jähriger Hausinhaber wehrte sich gegen den Einbrecher und erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.