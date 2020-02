Polizei fahndet mit Foto : Mann soll versucht haben, Frauen in Köln zu vergewaltigen

Köln Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend mutmaßlich versucht, zwei Frauen in Köln-Lövenich zu vergewaltigen. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Köln-Lövenich soll ein bislang unbekannter Mann am späten Sonntagabend, 16. Februar, versucht haben zwei Frauen zu vergewaltigen. Die Kölner Polizei sucht mit Fotos nach dem mutmaßlichen Angreifer und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Fotos wurden kurz vor den Taten von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Gegen 23.30 Uhr griff der vermutlich selbe Täter erneut eine Seniorin an. Die über 80-Jährige ging einen Fußweg am Lövenicher Bahnhof entlang. Ihr Begleiter lief zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Meter vor ihr. Der Tatverdächtige soll sie von hinten angegriffen, geküsst und versucht haben, sie in ein Gebüsch zu zerren. Die Hilfeschreie der Frau und das Eingreifen des Begleiters konnten den Mann abschrecken. Er floh in unbekannte Richtung.