Polizeieinsatz in Nippes : Mann springt bei Zugriff aus dem Fenster

Köln Nachdem die Polizei zunächst wegen einer „unklaren Bedrohungslage“ zum Großeinsatz an ein Haus im Kölner Stadtteil Nippes ausgerückt war, ist der Verdächtige aus dem 2. Stock gesprungen

Am Montagnachmittag rückte die Polizei in Nippes zu einem Großeinsatz in die Schwerinstraße an. Gegen 10 Uhr hatte sich nach Aussage eines Zeugen ein 25-jähriger Mann in seiner Wohnung verschanzt und damit gedroht, anderen etwas antun zu wollen.