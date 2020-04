Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf : Mutmaßliche Rizin-Bombenbauerin bestreitet Anschlagsplan

Düsseldorf Die 44-jährige Ehefrau des zu zehn jahren Haft verurteilten Rizin-Bombenbauers Sief Allah H. bestritt am Mittwoch vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht, dass sie an den Terrorplänen ihres Mannes beteiligt war. Zudem kritisierte sie die Justiz scharf.

Die mutmaßliche islamistische Rizin-Bombenbauerin von Köln hat Terrorpläne bestritten und die Justiz scharf kritisiert. Einen Anschlag mit dem biologischen Kampfstoff Rizin habe sie weder geplant noch durchführen wollen, behauptete die 44-jährige Deutsche am Mittwoch am Düsseldorfer Oberlandesgericht. Lediglich ihre geplante Ausreise zur Terrororganisation Islamischer Staat räumte sie in ihrer 170 Seiten starken Einlassung ein.

Ihr Ehemann, der in der vergangenen Woche zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, habe sie getäuscht und hintergangen, so die siebenfache Mutter. Sie hätte nie zugelassen, dass ein so giftiger Stoff wie Rizin in die Nähe ihre Kinder gelange. Auch habe sie nicht gewusst, wie gefährlich das Pulver gewesen sei, das in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler hergestellt wurde.