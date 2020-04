Zusammenstoß mit Transporter : Motorradfahrer kommt bei Unfall in Köln ums Leben

Köln Tödlich verletzt wurde am Samstagnachmittag ein 50 Jahre alter Motorradfahrer, nachdem er in Köln-Gremberghoven mit einen Transporter kollidiert ist.

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Gremberghoven so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein sofort hinzugerufener Notarzt hatte sich noch an der Unfallstelle um den Kölner gekümmert, konnte ihn aber nicht mehr retten.