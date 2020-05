Zum Kauf angeboten : Mitarbeiter in Hürth soll 1200 Atemschutzmasken gestohlen haben

Hürth Ein Mitarbeiter einer Firma in Hürth bei Köln soll 1200 Atemschutzmasken gestohlen haben. Die Masken wollte der Mann offenbar im Internet verkaufen.

Ein Mann (34) soll in Hürth bei Köln in seiner Firma 1200 Atemschutzmasken gestohlen und Teile bei Ebay zum Kauf angeboten haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat der Mitarbeiter die Tat gestanden. In seiner Wohnung habe man die Masken wieder gefunden.