Vorfall in Köln : Mit Feuerlöscher auf Konzert gesprüht - mehrere Verletzte

Symbolbild. Foto: DPA

Köln Zwei Männer haben am Samstagabend bei einem Konzert in Köln-Niehl mit einem Feuerlöscher in die Menge gesprüht und dabei fünf junge Frauen verletzt.



Mit Atemwegsbeschwerden mussten am Samstagabend fünf junge Frauen im Alter zwischen 18 und 33 Jahren von Rettungskräften behandelt werden, nachdem zwei Männer bei einem Konzert in Köln-Niehl einem Feuerlöscher entleert hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entleerte das Duo den Pulverlöscher gegen 22 Uhr auf der Bühne in der Lokalität auf der Neusser Landstraße. Die knapp 700 Gäste mussten unverzüglich die vernebelten Räumlichkeiten verlassen.

Die 29 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.