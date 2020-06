Missbrauchsverdacht : Familienvater auf Campingplatz in Rösrath festgenommen

Familienvater auf Campingplatz in Rösrath festgenommen

Der Eingangsbereich zum Campingplatz in Rösrath. Foto: Peter Kölschbach

Rösrath/Solingen Erneut gibt es einen Missbrauchsverdacht in NRW: In Rösrath ist ein Familienvater auf einem Campingplatz festgenommen worden. Er soll seine Tochter missbraucht haben.

Weiterer Missbrauchsverdacht in Nordrhein-Westfalen: Ein 38-jähriger Familienvater aus Solingen ist im Urlaub auf einem Campingplatz bei Köln festgenommen worden, weil er seine Tochter missbraucht haben soll. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Mittwoch mitgeteilt. Bereits im Oktober 2019 hätten Ermittler des Bundeskriminalamts ein kinderpornografisches Bild im Internet entdeckt - und die Ermittlungen aufgenommen.