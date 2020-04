Mordkommission ermittelt in Köln : 36-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Köln Nach einem Messerangriff auf einen 36-Jährigen in Köln ermittelt eine Mordkommission. Der Mann ist aus bislang unbekannten Gründen von zwei Unbekannten in der Wohnung eines Bekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag mitteilten, klingelten die zwei bislang unbekannten Männer am späten Mittwochabend in der Straße Am Rheinbrauhaus im Stadtteil Porz bei einem 32-jährigen Kölner, in dessen Wohnung sich auch der 36-Jährige aufhielt. Als der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, drangen die beiden Männer nach jetzigem Ermittlungsstand gewaltsam in die Wohnung, in der es dann zu einem handfesten Streit kam. Dabei wurde der 36-Jährige durch einen Messerstich schwer verletzt. Auch der 32-Jährige sowie ein 28-jähriger Zeuge wurden verletzt.