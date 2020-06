Fahndung der Kölner Polizei : Mann belästigt junge Frau in Linie 18

Köln Er habe ihr an den Hintern gefasst sei auch noch aggressiv geworden, als er zur Rede gestellt wurde. Jetzt fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen, die am Samstag in einer Kölner Stadtbahn eine Frau belästigt haben sollen.



Weil sie eine junge Frau in der Stadtbahnlinie 18 sexuell belästigt haben sollen, fahndet die Polizei nun mithilfe der Bevölkerung nach zwei Tatverdächtigen. Wie die Polizei mitteilt, hätte einer der beiden die Frau am Samstag, 13. Juni, unsittlich berührt.

Gegen 15.30 Uhr sei die junge Frau in einer Bahn der Linie 18 auf Höhe Barbarossaplatz mit der Bahn in Richtung Eifelwall unterwegs gewesen. Hinter ihr hätten zu diesem Zeitpunkt die beiden Verdächtigen, zwischen 25 und 30 Jahre alt und mit „dunklerem Teint“, gesessen. Einer der beiden, ein „circa 1,80 Meter großer, schlanker Mann mit schwarzer Kappe, kurzer Hose und Kopfhörern hatte ein dunkleres Fahrrad dabei“, beschrieb die Frau der Polizei den Unbekannten.

Dieser habe ihr ans Gesäß gefasst, woraufhin ihn die junge Frau zur Rede stellte. Daraufhin habe der Mann sie beleidigt. Nach Angabe der jungen Kölnerin unterhielt sich der Angreifer mit seinem Begleiter in einer fremden Sprache. Der Begleiter habe einen leichten Bauchansatz sowie ein weißes Hemd getragen.