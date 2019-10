Unfall in Köln : Mann bei Kollision mit Laterne lebensgefährlich verletzt

Köln Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der junge Mann hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war dann gegen einen Laternenmast geprallt.

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag in Köln-Marsdorf erlitten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann gegen 15.20 Uhr auf der Dürener Straße aus Richtung Frechen kommend in Richtung der Militärringstraße unterwegs.