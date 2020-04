Zur Festnahme ausgeschrieben : Mann bei Einreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn festgenommen

Köln/Bonn Ein 24-Jähriger wurde am Freitag von der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Er wurde gesucht, weil er im November 2018 zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, die er noch nicht bezahlt hat.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrollen hat die Bundespolizei am Freitag einen 24-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, war der deutsche Staatsangehörige, der gerade aus Tunesien kam, bereits im November 2018 vom Amtsgericht Köln zu einer Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro verurteilt worden. Wegen Erschleichens von Leistungen in vier Fällen wurde diese Strafe verhängt.