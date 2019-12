Langstreckenflug nach New York : Lufthansa-Maschine landet vorsorglich in Köln/Bonn

Frankfurt/Köln Ein Flugzeug der Lufthansa mit 202 Passagieren ist außerplanmäßig am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Die Maschine war auf dem Weg von Frankfurt nach New York, als ein Problem auftrat.

Eine mit 202 Passagieren besetzte Lufthansa-Maschine ist auf ihrem Weg von Frankfurt nach New York wegen eines Hydraulikproblems am Fahrwerk vorsorglich umgekehrt. Die Maschine des Typs A340 sei am frühen Dienstagmorgen sicher am Flughafen Köln/Bonn gelandet, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Nach ihren Worten hatte sich der Pilot nach vier Flugstunden vorsorglich zu der Umkehr entschieden, nachdem das technische Problem festgestellt worden war. Eine Luftnotlage habe nicht vorgelegen.