A44 in Höhe Anschlussstelle Köln-Poll : Falsche Polizisten erbeuten Bargeld von Lkw-Fahrern

Köln Zwei Lkw-Fahrer sind am Sonntag auf der A4 in Köln Opfer von Betrügern geworden. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und erbeuteten 2000 Euro Bargeld.

Zwei Fernkraftfahrer sind am frühen Sonntagmorgen auf der A4 in Köln von falschen Polizisten gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Unbekannten gegen 3.30 Uhr 2000 Euro Bargeld von zwei polnischen Lkw-Fahrern, die in einem Transporter Güter transportierten.

Laut Aussagen der Geschädigten fuhren die Unbekannten in einem schwarzen Pkw auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Olpe neben dem Transporter her. Der Beifahrer hielt eine vermeintliche Polizeimarke gegen die Scheibe und setzte sich dann mit eingeschaltetem Warnblinker vor den Lastwagen. Anschließend lotste er den Fahrer mit einer Armbewegung in die Ausfahrt.