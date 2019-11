Brand in Einfamilienhaus : 81-Jährige stirbt nach Feuer in Leverkusen

In Leverkusen-Hitdorf ist eine Seniorin nach einem Brand in ihrem Haus gestorben. Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Leverkusen In Leverkusen ist am Freitagabend eine 81-jährige Frau nach einem Brand in ihrem Einfamilienhaus gestorben. Ein Nachbar hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem ihm niemand die Tür des brennenden Hauses geöffnet hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Eine 81-jährige Frau ist am Freitagabend in Leverkusen-Hitdorf nach dem Brand ihres Einfamilienhauses gestorben. Wie die Polizei angab, hatte ihr 68-jähriger Nachbar gegen 18.20 Uhr die Feuerwehr gerufen, nachdem er auf das Feuer in dem Haus aufmerksam geworden war und ihm dort niemand die Tür geöffnet hatte.