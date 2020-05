Drive-In-Verkauf : Lanxess-Arena verkauft Getränkevorräte und Nachos

Köln Lange Auto-Schlangen für Bier, Chips und Nachos: Die Kölner Lanxess-Arena hat in der Corona-Krise liegengebliebene Vorräte per Drive-In verkauft.

Die Kölner Lanxess-Arena hat in der Corona-Krise liegengebliebenen Lebensmittel- und Getränkevorräte verkauft. Innerhalb von einer Stunde seien am Samstag die ersten Bestände ausverkauft gewesen, teilte die Arena am frühen Nachmittag via Facebook mit.