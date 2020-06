Neues Konzept wird vorgestellt : Kölner Lanxess-Arena will Veranstaltungen ab Samstag möglich machen

In der Kölner Lanxess-Arena sollen ab Samstag (20. Juni) wieder Veranstaltungen möglich sein. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Schon am Samstag soll in der Lanxess-Arena ein Konzert von Wincent Weiss stattfinden - unter besonderen Schutz-Vorkehrungen. In der Halle sollen unter anderem voneinander abgetrennte Boxen aufgestellt werden.



Wie genau die Veranstalter sicherstellen wollen, dass für Besucher der Lanxess-Arena in Köln kein Infektionsrisiko mit dem Coronavirus besteht, das wollen die Betreiber am Donnerstagnachmittag genauer vorstellen. Fest steht, dass in der Lanxess-Arena schon ab diesem Samstag (20.6.) wieder Veranstaltungen stattfinden sollen. Den Auftakt soll am Samstag Sänger Wincent Weiss machen.

Geplant ist, die Fans über ein ausgeklügeltes System so durch die Arena zu leiten, dass das Aufeinandertreffen von zu vielen Menschen vermieden wird. Im Innenraum sollen sie dann zum Beispiel in speziellen, abgetrennten Boxen sitzen. Zudem soll die nach eigenen Angaben größte Multifunktionsarena Deutschlands zunächst nur fünf bis zehn Prozent ihrer Gesamtkapazität nutzen - normalerweise passen 20.000 Menschen rein.

Auch in Düsseldorf und Oberhausen sollen wieder Events stattfinden

Die Lanxess-Arena in Köln ist aber nicht die einzige Event-Location in NRW, die ein Konzept entwickelt hat, um wieder Besucher einlassen zu können. Die König-Pilsener-Arena in Oberhausen befindet sich nach Angaben einer Sprecherin in einem Genehmigungsverfahren mit der Stadt, um wieder Live-Vorstellungen für bis zu 1000 Personen anbieten zu können. Die Düsseldorfer Firma D.LIVE, die unter anderem die Merkur Spiel-Arena und den ISS Dome betreibt, hat nach eigenen Angaben ebenfalls ein Konzept erarbeitet, das auch schon genehmigt wurde. „In der aktuellen Situation stehen für uns jedoch Kosten und Nutzen noch in keinem Verhältnis“, erklärte Geschäftsführer Michael Brill.