Wegen Abstandsregelungen : Lange Schlangen vor Ikea-Filiale in Köln-Godorf

An der Ikea-Filiale in Köln-Godorf stehen Besucher an um rein zu kommen. Foto: Severin Tatarczyk

Köln-Godorf Am Samstag kam es zu langen Warteschlangen vor der Ikea-Filiale in Köln-Godorf. Doch Grund dafür war nicht nur der hohe Besucherandrang.

Dass es bei der Einrichtungskette Ikea am Wochenende voll werden kann, ist auch außerhalb der Corona-Zeiten kein Geheimnis. Doch ein Bild, aufgenommen vor der Ikea-Filiale in Köln-Godorf, sorgt derzeit bei Twitter für Aufsehen.

Am Samstag war der Andrang in Köln anscheinend so groß, dass mindestens sechs Warteschlangen vor der Filiale gebildet werden mussten. Unzählige Menschen nahmen die Wartezeiten in Kauf.