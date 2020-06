Messerangriff in Mechernich : 41-jähriges Opfer macht Täterin im Gerichtssaal einen Heiratsantrag

Messerangriff in Mechernich

Bonn/Mechernich Das Bonner Landgericht hat am Dienstag eine Frau aus Mechernich zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil sie im Dezember ihren Lebenspartner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Im Gerichtssaal vergab er der Frau und machte ihr einen Heiratsantrag.

Wortlos nahm sich das Paar nach der Urteilsverkündung im Foyer des Bonner Landgerichts in den Arm. Weil sie ihren Partner mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte, musste sich eine 33-jährige Frau aus Mechernich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Schwurgericht verantworten.

Anklage nach Angriff in Mechernich

Zu der von der Verteidigung geforderten Bewährungsstrafe von zwei Jahren konnte sich das Gericht nicht entschließen: „Mitleidsentscheidungen sind nicht richtig“, stellte Reinhoff klar. Auch wenn eine große Tragik in dem Fall liege, sei das Leben des Mannes ganz konkret in Gefahr gewesen. Nach einem Streit am Abend des 13. Dezember war der Mann mit Freunden losgezogen. Als er nachts bei der Rückkehr seinen Wagen auf dem üblichen Parkplatz abstellen wollte, war dies nicht möglich, weil seine gesamten Habseligkeiten dort großflächig verteilt herumlagen. Die Sachen hatte seine Partnerin wütend aus dem Fenster geworfen, weil sie befürchtete, dass ihr Partner das Weihnachtsgeld vertrinken und verspielen könne. Zuvor hatte sie unzählige Male bei ihm angerufen und ihm auch Nachrichten auf sein Handy gesandt. Die Stimmung sei von Verzweiflung zu Wut gekippt, war das Gericht überzeugt.