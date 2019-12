Klinik im Stadtteil Porz : Kölner Krankenhaus wird für Bombenentschärfung evakuiert

In Köln wird ein Krankenhaus evakuiert, nachdem eine Weltkriegsbombe gefunden wurde. (Symbolfoto). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln In Köln wird am Mittwoch eine Bombe entschärft. Dafür müssen auch alle Patienten eines Krankenhauses verlegt werden.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe muss am Mittwoch ab 6.00 Uhr ein Krankenhaus in Köln evakuiert werden. 95 Patienten müssten das Krankenhaus verlassen, sagte ein Sprecher der Klinik im Stadtteil Porz. Darunter seien zehn Intensivpatienten und fünf Kinder. Sie würden in umliegende Krankenhäuser verlegt und sollten noch im Tagesverlauf wieder zurückkehren.