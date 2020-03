Seltene Weißnacken-Moorantilopen : Bedrohte Antilopenart bekommt Nachwuchs im Kölner Zoo

Die Weißnacken-Moorantilopen gelten in freier Wildbahn als bedroht. Foto: Werner Scheurer

Köln Im Kölner Zoo ist am 4. März eine seltene Weißnacken-Moorantilope geboren worden. Das letzte Jungtier der bedrohten Antilopenart kam in der Stadt am Rhein vor 18 Jahren zur Welt.

Die Weißnacken-Moorantilopen können sich über Nachwuchs freuen. Wie der Kölner Zoo mitteilte, kam am 4. März ein weibliches Jungtier der seltenen Antilopenart zur Welt. Die Eltern der kleinen Antilope sind jeweils drei Jahre alt und leben seit dem vergangenen Jahr in der Anlage des Kölner Zoos. Ursprünglich stammen beide Tiere aus dem Serengeti-Park Hodenhagen.