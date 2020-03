Hintergründe weiter unklar : Kölner Schütze stellt sich der Polizei

In Köln hatte ein 26-jähriger Mann am Freitagnachmittag Schüsse abgefeuert. (Symbolbild). Foto: dpa

Köln Mehrere Schüsse hat ein Mann in Köln auf einen jungen Passanten abgefeuert. Einen Tag später stellte sich der 28-jährige Tatverdächtige.

Am Freitagnachmittag wurden laut Polizeiangaben in der Kölner Burgstraße mehrere Schüsse auf einen 22-jährigen Mann abgefeuert. Einen Tag später stellte sich der vermeintliche Schütze in Begleitung seines Anwalts der Mordkommission Köln. Der 28-Jährige ist dringend tatverdächtig. Der Mann, gegen den mittlerweile ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen wurde, schweigt bisher zu den Vorwürfen. Die Frage nach dem Hintergrund der Tat bleibt damit bisher ebenso unklar wie die Frage, ob noch weitere Beteiligte in den Vorfall verwickelt sind.