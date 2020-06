Humorvoller Polizeibericht : Kölner Polizei rettet Entenküken von der Autobahn

Köln Die Kölner Polizei hat am Donnerstagnachmittag acht Entenküken gerettet, die von einem angrenzenden Baggersee auf die A 559 gelaufen waren. In einer humorvollen Pressemitteilung beschreibt die Polizei die Rettung der Tiere.

„Mutter lässt Minderjährige auf Autobahn im Stich - und geht baden!“, so titelte die Kölner Polizei in einer Pressemitteilung. Von einem „Höchstmaß an Verantwortungslosigkeit“ der achtfachen Mutter ist die Rede, die zuließ, dass ihre Schützlinge alleingelassen über die vielbefahrene Straße tapsten. Erst im späteren Verlauf decken die Beamten den Spaß auf und offenbaren, dass es sich hierbei um eine Entenmutter und ihre Küken handelte, die von einem benachbarten Baggersee auf die A559 bei Köln-Porz spazierten und alle gerettet werden konnten.