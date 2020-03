Köln-Meschenich : Unbekannte legten Feuer in ehemaligem Parkhaus am Kölnberg

Ein ehemaliges Parkhaus am Kölnberg brannte am Dienstag nieder. (Symbolbild). Foto: Benjamin Westhoff

Köln Am Dienstagnachmittag ist am Kölnberg in Köln-Meschenich mutmaßlich Feuer in einem ehemaligen Parkhaus gelegt worden. Das Gebäude brannte komplett aus. Die Polizei sucht nach Hinweisen.



In Köln-Meschenich hat am Dienstagnachmittag ein ehemaliges Parkhaus gebrannt. Unbekannte legten Feuer in dem dreistöckigen Gebäude am Kölnberg, das daraufhin komplett ausbrannte. Es gilt nun als akut einsturzgefährdet.