Polizei bittet um Hinweise : Stadtbahn-Fahrerin in Köln-Niehl schwer verletzt

Stadtbahn-Fahrerin in Köln-Niehl schwer verletzt

In Köln-Niehl ist eine 40-Jährige am Dienstag schwer verletzt worden. Foto: dpa/KVB

Köln Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Mann in Köln die 40-jährige Fahrerin einer Stadtbahn mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Köln ist am Dienstagnachmittag die Fahrerin einer Stadtbahn durch einen unbekannten Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, steuerte die Frau die Stadtbahn gegen 16 Uhr in die Endhaltestelle Niehl und stieg daraufhin aus, um eine Toilette aufzusuchen. Als sie die Toilettenkabine wieder öffnete, sah die 40-Jährige einen ungepflegten Mann vor sich auf dem Boden liegen.